شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك العربي الوطني إلى 1.33 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وسجل صافي الدخل ارتفاعاً مقارنة مع الربع السابق. ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وتوزيعات أرباح وصافي دخل المتاجرة.

وتأثر هذا النمو جزيئا بزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، صافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى، مصاريف عمومية وإدارية أخرى، استهلاك وإطفاء ومصاريف متعلقة بالمباني. بالإضافة إلى الانخفاض من ناحية أخرى في صافي مكاسب/ (خسائر) من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، صافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي الأتعاب والعمولات، صافي دخل العمليات الأخرى وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية.

وسجل صافي الدخل إرتفاعاً مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. ويعزى هذا بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، صافي الأتعاب والعمولات، صافي مكاسب/ (خسائر) من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، توزيعات أرباح وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية. مع الإنخفاض في مصاريف متعلقة بالمباني.

تأثر هذا النمو جزيئا بزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، صافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى، مصاريف عمومية وإدارية أخرى واستهلاك وإطفاء. بالإضافة إلى الانخفاض من ناحية أخرى في صافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي دخل العمليات الأخرى وصافي دخل المتاجرة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك العربي الوطني في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 8.5% إلى 1.33 مليار ريال، مقارنة بـ1.23 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعزى هذا بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، توزيعات أرباح، صافي الأتعاب والعمولات، صافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي مكاسب/ (خسائر) من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل. مع الإنخفاض في مصاريف متعلقة بالمباني.وسجل صافي الدخل ارتفاعاً مقارنة مع الربع السابق. ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وتوزيعات أرباح وصافي دخل المتاجرة.وتأثر هذا النمو جزيئا بزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، صافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى، مصاريف عمومية وإدارية أخرى، استهلاك وإطفاء ومصاريف متعلقة بالمباني. بالإضافة إلى الانخفاض من ناحية أخرى في صافي مكاسب/ (خسائر) من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، صافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي الأتعاب والعمولات، صافي دخل العمليات الأخرى وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية.وسجل صافي الدخل إرتفاعاً مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. ويعزى هذا بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، صافي الأتعاب والعمولات، صافي مكاسب/ (خسائر) من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، توزيعات أرباح وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية. مع الإنخفاض في مصاريف متعلقة بالمباني.تأثر هذا النمو جزيئا بزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، صافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى، مصاريف عمومية وإدارية أخرى واستهلاك وإطفاء. بالإضافة إلى الانخفاض من ناحية أخرى في صافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي دخل العمليات الأخرى وصافي دخل المتاجرة.