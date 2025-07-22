الاقتصاد

«الموسى الصحية» تعتزم إعلان نتائج الربع الثاني.. 3 أغسطس

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الموسى الصحية» تعتزم إعلان نتائج الربع الثاني.. 3 أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الموسى الصحية» تعتزم إعلان نتائج الربع الثاني.. 3 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة الموسى الصحية إعلان نتائجها للربع الثاني من عام 2025 قبل افتتاح جلسة التداول في السوق المالية في يوم الأحد 3 اغسطس 2025م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، أعلنت الشركة تنظيمها ﻟﻘﺎء ھﺎﺗﻔﻲ في اليوم الذي يليه في يوم الإثنين 4 أغسطس عند الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) بعد انتهاء جلسة التداول لمناقشة استفسارات المستثمرين والمحللين بخصوص النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا