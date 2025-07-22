شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3528) دولار أمريكي، بارتفاع (0.29) في المئة، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1507) يورو بنسبة (0.25) في المئة. البورصة البريطانية وأُغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.12) في المئة.

وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (10.82) نقاط، ليصل عند مستوى (9023.81) نقطة.