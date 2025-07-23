شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح إضافية على مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قررت شركة "الخبير المالية"، توزيع أرباح نقدية إضافية على مالكي وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، عن الفترة من 27 أبريل 2022م إلى 31 ديسمبر 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة تقدر بـ38.69 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 65,590,285.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة: 0.59 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 4.75%.
وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1447-01-05 الموافق 2025-06-30.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1447-02-11 الموافق 2025-08-05.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة تقدر بـ38.69 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 65,590,285.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة: 0.59 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 4.75%.
وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1447-01-05 الموافق 2025-06-30.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1447-02-11 الموافق 2025-08-05.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.