شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف في أسعار الذهب بعد اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إبرام اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية في الأول من أغسطس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3425.91 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 16 يونيو في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 3439 دولارا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 39.34 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.2% إلى 1445.20 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1280.01 دولار.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال ترامب إن واشنطن وطوكيو توصلتا إلى اتفاق تجاري يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان.

وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن مسؤولين من الولايات المتحدة سيجتمعون بنظرائهم الصينيين في العاصمة السويدية ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري.