الاقتصاد

انخفاض طفيف لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

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انخفاض طفيف لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

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الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 23 يوليو 2025، انخفاضا طفيفا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 361.5 ريال، مقارنة بـ362 ريالا، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الأربعاء، 413.25 ريال، مقارنة بـ413.75 ريال، في تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الأربعاء، 378.75 ريال، مقابل 379.25 ريال، عند إغلاق أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الأربعاء، 310 ريالات، مقارنة بـ 310.25 ريال، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم الأربعاء، 241 ريالا.

سعر جرام الذهب عيار 12

انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 206.5 ريال.

أسعار الذهب في السعودية

سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 12851.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 2892.25 ريال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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