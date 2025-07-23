شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 12

أسعار الذهب في السعودية

أخبار متعلقة الدولار يتراجع أمام الين بعد إعلان الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان تراجع طفيف في أسعار الذهب بعد اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 23 يوليو 2025، انخفاضا طفيفا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 361.5 ريال، مقارنة بـ362 ريالا، أمس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الأربعاء، 413.25 ريال، مقارنة بـ413.75 ريال، في تعاملات أمس.بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الأربعاء، 378.75 ريال، مقابل 379.25 ريال، عند إغلاق أمس.سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الأربعاء، 310 ريالات، مقارنة بـ 310.25 ريال، أمس.بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم الأربعاء، 241 ريالا.انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 206.5 ريال.سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 12851.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 2892.25 ريال.