الاقتصاد

«الرشيد»: تعيين «شوق العصيمي» عضوا بلجنة الترشيحات خلفا لـ«سارة راجحي»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الرشيد»: تعيين «شوق العصيمي» عضوا بلجنة الترشيحات خلفا لـ«سارة راجحي»

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الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة محمد هادي الرشيد وشركاه، اليوم، على قبول استقالة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت سارة علي علي راجحي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، كانت سارة راجحي، قد تقدمت باستقالتها أمس الأول، لظروف شخصية.
ووافق مجلس الإدارة على تعيين شوق العصيمي عضوا بلجنة الترشيحات والمكافآت (عضو من خارج المجلس) اعتباراً من اليوم، على أن تستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة اللجنة الحالية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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