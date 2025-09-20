تكنولوجيا: Ayaneo تكشف عن Pocket Air Mini للألعاب المحمولة بنظام أندرويد وشاشة 4:3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Ayaneo، المعروفة بتشكيلتها الواسعة من أجهزة الألعاب المحمولة، عن جهازها الجديد Pocket Air Mini المخصص للألعاب الرجعية. تم تصميم الجهاز ليتيح تجربة مثالية للألعاب القديمة والمحاكاة، ويعد أول جهاز محمول يأتي بشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3.

وتعتبر الشاشة أبرز ما يميز Pocket Air Mini. فهي تأتي بقياس 4.2 بوصة ودقة 1280×960 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 التي كانت تستخدمها معظم الألعاب الكلاسيكية، مما يضمن ملء الشاشة بالكامل دون ظهور أي أشرطة سوداء. كما تتميز الشاشة بسطوع يصل إلى 500 نتس و123% من تغطية ألوان sRGB مع معايرة ألوان احترافية.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G90T، الذي رغم كونه قديم نسبيًا حسب معايير اليوم، إلا أنه كافٍ لمحاكاة الألعاب الرجعية. ويأتي الجهاز مزودًا بتبريد نشط عبر مروحة، ما يسمح بالاستفادة القصوى من المعالج.

يتسم Pocket Air Mini بتصميم مدمج بعرض 6.5 بوصة ووزن 269 جرام، ويضم عصي تحكم RGB Hall effect وأزرار Hall triggers، بالإضافة إلى أزرار ABXY مصنوعة من المطاط الموصل ولوحة D-pad كلاسيكية.

كما يوفر الجهاز منفذ USB-C، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ودعم microSD، وWi-Fi 5 وBluetooth 5. ويعمل ببطارية سعة 4500 مللي أمبير.

يعمل الجهاز بنظام Android 11 مع واجهة مخصصة من Ayaneo، مصممة خصيصًا للألعاب الرجعية، مع وصول سريع لمكتبة الألعاب وأشهر برامج المحاكاة.

سيطرح Pocket Air Mini في نسختين، الأولى بسعة 2+32GB بسعر تمهيدي 70 دولارًا، والثانية بسعة 3+64GB بسعر تمهيدي 80 دولارًا، على أن يبدأ البيع في أكتوبر.

