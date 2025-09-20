Screenshot عادت نجمة السوشيال ميديا السودانية, المثيرة للجدل هديل إسماعيل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بإطلالة جديدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الممثلة الصاعدة والمودل المعروفة كانت قد قامت بنشر صور حديثة عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت هديل, في الصور وهي تستعرض جمالها بطريقة وصفها المتابعون بالمثيرة, حيث ظهرت بفستان ضيق ومحذق أثار غضب الجمهور. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة من إطلالة المودل الحسناء, حيث كتب أحد المتابعين: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.