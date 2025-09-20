أحمد السّقّا يهدي جائزته إلى وجه غير متوقّع… والجمهور يتفاعل

أحرز الممثّل أحمد السّقّا جائزة أفضل ممثّل سينمائيّ عن فيلمه الأخير “أحمد وأحمد”، الّذي يُعرض حاليًّا وحقّق إيرادات ضخمة تجاوزت السّبعين مليون جنيه في شبّاك التّذاكر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز “دير جيست” في نسخته الثّانية والعشرين.

وأعرب السّقّا عن امتنانه لهذا التّكريم قائلًا: “سعيد جدًّا بوجودي وسط زملائي وأساتذتي، وأشكر إدارة دير جيست على هذه الجائزة الّتي تُضاف إلى إنجازاتي. هذه هي الجائزة الخامسة في مكتبي، وأحبّ أن أوجّه من خلالها شكرًا وإهداءً.”

وأضاف السّقّا: “الشّكر لأولادي ياسين وحمزة ونادية، فهم الّذين أعادوا إليّ القوّة في أصعب لحظات حياتي، ولولاهم ما واصلت المشوار. أمّا الإهداء، فهو لصديق عمري وأخي الفنّان هاني سلامة، وأقول له: إصحَ يا هاني.”

من جانبه ردّ هاني سلامة على السّقّا وقال “شكرا حبيبي وصديقي النّجم أحمد السّقّا دائما ناجح ومتألّق”.

ويستعدّ أحمد السّقّا خلال الأيّام المقبلة لبدء تصوير فيلمه الجديد “هيروشيما”، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أيمن بهجت قمر، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم منها: ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، ناهد السّباعي، وهدى الأتربي. ويُعدّ الفيلم من أضخم إنتاجات العام، إذ يجمع بين الأكشن والإثارة في إطار مشوّق.

أمّا فيلم “أحمد وأحمد” الّذي يواصل نجاحه في الصّالات المصريّة والعربيّة، فهو من بطولة أحمد السّقّا، أحمد فهمي، جيهان الشّماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرّافعي، ورشدي الشّامي، وضيوف الشّرف طارق لطفي وغادة عبد الرّازق. وتدور أحداثه في إطار كوميديّ مشوّق يتخلّله أكشن، حول قصّة مهندس ديكور يعود من الخارج ليكتشف أنّ خاله يعاني فقدان الذّاكرة، وهو في الحقيقة العقل المدبّر لإمبراطوريّة إجراميّة خفيّة، لتبدأ مغامرة مليئة بالمفاجآت.