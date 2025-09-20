معاهدة دولية لحماية أعالي البحار تدخل حيز التنفيذ

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن تدخل معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ بعد أن صادقت عليها ما لا يقل عن 60 دولة قبل الموعد النهائي اليوم السبت.

وقالت الدكتورة ساندرا آلتر من منظمة "برو وايلدلايف" في بيان نشره تحالف "هاي سيز ألاينس" (وهو شبكة من المنظمات غير الحكومية العاملة على حماية الحياة البحرية) "يمثل ذلك محطة بارزة في إنهاء الصيد الجائر غير المسؤول ودفع جهود الحفاظ على المحيطات عالميا".

وقال راس فاينجولد من حملة "من أجل الطبيعة": "في هذا الوقت الصعب بالنسبة للعلاقات الدولية، يعد هذا إنجازا مهما يظهر أن التعددية ما زالت قائمة، وأن المجتمع الدولي لا يزال قادرا على الاتحاد لتحقيق إنجازات كبيرة".

ويضع الاتفاق إطارا لإنشاء مناطق بحرية محمية واسعة في أعالي البحار، وكذلك لإجراء تقييمات للأثر البيئي قبل بعض الأنشطة التي قد تؤثر على البيئة البحرية.

وكان أكثر من 160 بلدا قد توصلوا إلى الاتفاق في نيويورك في مارس 2023 بعد مفاوضات مطولة.

ومع اكتمال العدد المطلوب من المصادقات، يمكن للمعاهدة أن تدخل حيز التنفيذ بعد 120 يوما، أي في 17 يناير 2026، بحسب الأمم المتحدة.