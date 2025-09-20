وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم

ترأس الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الرئيس المناوب للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم الإجتماع رقم(11) للجنة اليوم بقاعة وزارة الداخلية بحضور أعضاء اللجنة

العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم رئيس اللجنة الاعلامية للجنة أوضح للمكتب الصحفى للشرطة أن الإجتماع ناقش تقارير اللجان المختلفة ، مبينا أن الإجتماع شدد على ضرورة منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم سوى للعسكريين او المدنيين مع ضرورة تقيد محطات الوقود بعدم تزويد الدراجات النارية بالوقود داخل الولاية ، مشيرا الى أن الإجتماع ناقش الموقف الخاص بإخلاء ولاية الخرطوم من الأجانب واللإجئين الموجودين داخل ولاية الخرطوم وبضرورة مراجعة معتمدية اللإجئين بالنسبة للأجئين ومراقبة الأجانب بالنسبة للأجانب لتوفيق أوضاعهم الهجرية ، مشيرا الى إستمرار لجنة إزالة السكن العشوائى بولاية الخرطوم فى تنفيذ خططها بأزالة كل البؤر العشوائية بمحليات الولاية ، ودعت اللجنة المواطنين بعدم التعدي علي الاراضى لمنع ظاهرة السكن العشوائى وإتباع الطرق القانونية فى ذلك ، موضحا بأن لجنة سحب وحصر المركبات بولاية الخرطوم أكملت سحب عدد(417) مركبة من مناطق شمال بحرى والدروشاب فيما يستمر عمل اللجنة فى سحب كل المركبات والآليات من ولاية الخرطوم ، مضيفا أن اللجنة إستمعت الى التقرير الخاص بغرفة السيطرة والتحكم داخل ولاية الخرطوم وإطمأنت على عمل الأطواف الأمنية والإرتكازات فى تحقيق الأمن والطمأنينة داخل ولاية الخرطوم بهدف تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين الى ولاية الخرطوم.