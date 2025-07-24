الاقتصاد

«أنماط التقنية»: ترسية عقد مع «موبايلي» بقيمة تصل إلى 50 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«أنماط التقنية»: ترسية عقد مع «موبايلي» بقيمة تصل إلى 50 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة أنماط التقنية للتجارة عقد أوامر شراء مع شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن العقد يتضمن إنشاء أنظمة الأبراج اللاسلكية وإعادة تأهيلها لشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي).

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وأضافت أن أوامر الشراء بحد أقصى 50 مليون ريال، فيما يبدأ سريان العقد من 22 يوليو الحالي، وينتهي في 15 مايو 2028.
ونوهت بإصدار أوامر شراء حسب احتياجات العمل بكل موقع خاص بشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) لإنشاء أنظمة الأبراج اللاسلكية وإعادة تأهيلها.
وتوقعت أن يبدأ انعكاس أثر مالي إيجابي علي إيرادات الشركة وأرباحها بداية من النصف الثاني لعام 2025 ويستمر علي مدار مدة تنفيذ العقد.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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