شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. تحديث لحظي لعيار 21 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد سعر جرام الذهب، اليوم الخميس، تراجعًا نسبيًا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الخميس، في السعودية مسجلاً 356.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الخميس، في السعودية، 407.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الخميس، في السعودية، 373.25 ريال سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الخميس، في السعودية، 305.50 ريال سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الخميس، في السعودية، 237.50 ريال. سعر الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الخميس، في السعودية، 203.75 ريال. أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الخميس 3376.09 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2850.75 ريال.

