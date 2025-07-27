شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 27-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومصر للزيوت والصابون، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للأسواق الحرة، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وأم بي للهندسة، وجوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والنصر للأعمال المدنية.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 106.6 آلاف عملية لعدد 218 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2%، والعرب على 5.82%، واستحوذت المؤسسات على 19.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 22.7 مليون جنيه، 176.4 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأحانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 148.1 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 50.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 15520 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13945 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 16273 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2095 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 102.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 7.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.33%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 2.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.34%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 32.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.05%.

- جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 253 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 6.29%.

- حق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2 بسعر إغلاق 15.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.85%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.715 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.30%.

- الوادي العالمية للاستثمار التنمية بسعر إغلاق 1.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 30.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.