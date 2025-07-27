تفاصيل استئناف المحادثات التجارية بين أمريكا والصين غدًا الاثنين

المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

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النموذج الاقتصادي الصيني

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 10:45 مساءً كتب شريف احمد - تستأنف الولايات المتحدة والصين غدًا الاثنين المحادثات التجارية في العاصمة السويدية ستوكهولم.وذلك في محاولة لتمديد الهدنة الجمركية التي تم التوصل إليها في يونيو الماضي.ويقود المفاوضات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، وسط اقتراب موعد نهائي في 12 أغسطس قد يعيد فرض رسوم جمركية تتجاوز 100% على سلع متبادلة، مما ينذر باضطرابات جديدة في سلاسل التوريد العالمية.وتتركز المحادثات على خفض الرسوم الجمركية، واستعادة تبادل المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية.ويأتي ذلك وسط استبعاد التطرق إلى القضايا الاقتصادية العميقة مثل النموذج الاقتصادي الصيني وضوابط التكنولوجيا الأمريكية.وتُعد هذه الجولة الأولى من المحادثات المباشرة رفيعة المستوى بين الجانبين منذ شهور، وقد تفتح الباب أمام تفاهمات أوسع في الفترة المقبلة.