تحديد النطاق السعري لطرح «الماجدية» بين 13.5 و14 ريالا للسهم

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 12:00 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بالنيابة عن شركة دار الماجد العقارية "الماجدية" بصفتها المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب، في الطرح العام الأولي للماجدية عن التعهد الملزم المقدم من قبل شركة سناد القابضة "المستثمر الرئيسي" إذ يلتزم بموجبه المستثمر الرئيسي بالاكتتاب في (6,666,666) سهماً من أسهم الطرح بسعر الطرح والتي تمثل حوالي (2.22%) من رأس مال الشركة، وقد تم نشر نشرة الإصدار التكميلية وفقاً لذلك.

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن النطاق السعري للطرح العام لشركة دار الماجد العقارية وبدء عملية بناء سِجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

ونوهت بتحديد النطاق السعري بين 13.50 – 14.00 ريال للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح تسعين مليون (90,000,000) سهم عادي تمثل (30%) من رأس مال الماجدية.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي 250,000 سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 14,999,999 سهم عادي.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

وسيحدد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين الأفراد.

ووفي حال وجود طلبٍ كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة الجهات المشاركة إلى 72 مليون سهم عادي كحد أدنى لتمثل ما نسبته (80%) من أسهم الطرح بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي، وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي (6,666,666) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

- فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 29/07/2025م ولغاية الساعة 03:00 عصراً يوم الاثنين الموافق 04/08/2025م