انخفاض أرباح «البحري» إلى 407.45 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، في الربع الثاني من 2025 بنسبة 44.4% إلى 407.45 مليون ريال، مقابل 733.19 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- انخفاض مجمل الربح بمبلغ 209 ملايين ريال وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية لبعض القطاعات بالمجموعة، وانخفض مجمل الربح لقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 171 مليون ريال، وقطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 28 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
- انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 66 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة تضمن الربع المماثل من العام السابق تحقق مكاسب رأسمالية من بيع سفن بمبلغ 76 مليون ريال، في حين لم تحقق مكاسب رأسمالية جراء استبعاد أصول خلال الربع الحالي.
- ارتفاع المصاريف التمويلية بمبلغ 38 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 37 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
- انخفاض الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 28 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- انخفاض الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 101 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 57 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
- ارتفاع المصاريف التمويلية بمبلغ 36 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وحد من الانخفاض في صافي الربح:
- ارتفاع مجمل الربح للمجموعة بمبلغ 48 مليون ريال، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النقل العالمية وتحسن الأداء التشغيلي لبعض القطاعات وبالأخص قطاع البحري للنفط والذي ارتفع بمبلغ 78 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال النصف الأول، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- انخفاض مجمل الربح بمبلغ 260 مليون ريال وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية لبعض قطاعات المجموعة، وانخفض مجمل الربح لقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 268 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط بمبلغ 29 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
- انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 77 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتيجة تضمن الفترة المماثلة من العام السابق تحقق مكاسب رأسمالية من بيع سفن بمبلغ 98 مليون ريال مقارنة بـمبلغ 7 ملايين ريال فقط خلال الفترة الحالية.
- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 57 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
- انخفاض الإيرادات التمويلية بمبلغ 23 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وحد من الانخفاض في صافي الربح:
- ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 125 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
- ارتفاع مجمل الربح لقطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 37 مليون ريال وذلك نتيجة تحسن العمليات التشغيلية للقطاع خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
