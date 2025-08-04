«القمم» ترسي مشروعًا مع أمانة عسير بقيمة 9.72 مليون ريال

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:36 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية (القمم) عن ترسية مشروع مع أمانة منطقة عسير مقابل 9.72 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، إنها وقعت الترسية اليوم الإثنين 4 أغسطس، مشيرة إلى أن قيمة الترسية تشمل ضريبة القيمة المضافة.
ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات صيانة وتطوير البنية الرقمية في أمانة منطقة عسير.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، إنها وقعت الترسية اليوم الإثنين 4 أغسطس، مشيرة إلى أن قيمة الترسية تشمل ضريبة القيمة المضافة.
ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات صيانة وتطوير البنية الرقمية في أمانة منطقة عسير.