الاقتصاد

«القمم» ترسي مشروعًا مع أمانة عسير بقيمة 9.72 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«القمم» ترسي مشروعًا مع أمانة عسير بقيمة 9.72 مليون ريال

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:36 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية (القمم) عن ترسية مشروع مع أمانة منطقة عسير مقابل 9.72 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول "، إنها وقعت الترسية اليوم الإثنين 4 أغسطس، مشيرة إلى أن قيمة الترسية تشمل ضريبة القيمة المضافة.
ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات صيانة وتطوير البنية الرقمية في أمانة منطقة عسير.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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