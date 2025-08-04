ارتفاع أرباح «لومي» إلى 54.2 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:36 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة لومي للتأجير في الربع الثاني من 2025 بنسبة 17.8% إلى 54.2 مليون ريال، مقابل 46 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح، مما يعكس تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل.
وارتفع صافي الربح بمعدل نمو 2% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2025. مما يعكس تحسن هامش الربح الإجمالي وانخفاض تكاليف التمويل.
ووفقا للبيان، ارتفع صافي الربح ارتفع في النصف الأول، بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما ساهم في تحقيق صافي ربح قدره 107 ملايين في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة لانخفاض التكاليف المالية وتحسن هامش الربح التشغيلي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح، مما يعكس تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل.
وارتفع صافي الربح بمعدل نمو 2% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2025. مما يعكس تحسن هامش الربح الإجمالي وانخفاض تكاليف التمويل.
ووفقا للبيان، ارتفع صافي الربح ارتفع في النصف الأول، بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما ساهم في تحقيق صافي ربح قدره 107 ملايين في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة لانخفاض التكاليف المالية وتحسن هامش الربح التشغيلي.