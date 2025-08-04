أرباح «الخليج للتدريب» تقفز 170% خلال الربع الثاني من 2025

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:36 مساءً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة "الخليج للتدريب والتعليم" خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 170% إلى 7 ملايين ريال، مقابل 2.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، أن صافي أرباحها للنصف الأول من العام الجاري تراجع بنسبة 82.6% من 52.7 مليون ريال في النصف الأول من 2024، إلى 8 ملايين ريال فقط في النصف الأول من 2025.
ومن بين الأسباب أيضًا انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 1.9 مليون ريال (7%) نتيجة تقليص تكاليف الموظفين، وذلك في إطار سعي المجموعة لتحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف غير الضرورية.
وأشارت الشركة إلى تسجيلها مصاريف مهنية واستشارية بمبلغ 7.8 مليون ريال تتعلق بصفقة الاستحواذ على مدارس أضواء الهداية، والتي تم التراجع عنها بناءً على قرار مجلس الإدارة بعدم المضي قدمًا فيها.
كما أشارت إلى تراجعها عن صفقة الاستحواذ على مدارس أضواء الهداية، وارتفاع مصروف مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 7.1 مليون ريال.
وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، أن صافي أرباحها للنصف الأول من العام الجاري تراجع بنسبة 82.6% من 52.7 مليون ريال في النصف الأول من 2024، إلى 8 ملايين ريال فقط في النصف الأول من 2025.
أسباب ارتفاع صافي الربح في الربع الثانيارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الحالي بمقدار 4.4 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويُعزى هذا التحسن إلى تخفيض مخصص الزكاة الفائض بمقدار 4.5 مليون ريال، مما انعكس إيجابًا على صافي الربح، وارتفاع مجمل الربح بمقدار 8.5 مليون ريال بنسبة 18%، نتيجة تحسن الإيرادات في عدة قطاعات تشغيلية.
ومن بين الأسباب أيضًا انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 1.9 مليون ريال (7%) نتيجة تقليص تكاليف الموظفين، وذلك في إطار سعي المجموعة لتحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف غير الضرورية.
وأشارت الشركة إلى تسجيلها مصاريف مهنية واستشارية بمبلغ 7.8 مليون ريال تتعلق بصفقة الاستحواذ على مدارس أضواء الهداية، والتي تم التراجع عنها بناءً على قرار مجلس الإدارة بعدم المضي قدمًا فيها.
انخفاض أرباح النصف الأولانخفض صافي أرباح الشركة خلال الفترة الحالية بمقدار 59.8 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها توقيع الشركة خلال الفترة المماثلة من العام السابق عقد تأجير من الباطن لمجمع تعليمي وسكني، والذي لم يتكرر خلال الفترة الحالية.
كما أشارت إلى تراجعها عن صفقة الاستحواذ على مدارس أضواء الهداية، وارتفاع مصروف مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 7.1 مليون ريال.