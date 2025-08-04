انخفاض الأرباح الفصلية لـ«التطويرية الغذائية» إلى 1.08 مليون ريال

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:36 مساءً كتب شريف احمد - انخقض صافي ربح شركة الأعمال التطويرية الغذائية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 23.3% إلى 1.08 مليون ريال، مقابل 1.41 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من العام السابق إلى إثبات مخصص إضافي للخسائر الائتمانية المتوقعة إلى جانب تراجع الإيرادات الأخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح للربع السابق إلى تراجع الإيرادات الأخرى إلى جانب الزيادة في تكاليف التمويل.
ووفقا للبيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو مبيعات علامة "وقت العصير".
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من العام السابق إلى إثبات مخصص إضافي للخسائر الائتمانية المتوقعة إلى جانب تراجع الإيرادات الأخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح للربع السابق إلى تراجع الإيرادات الأخرى إلى جانب الزيادة في تكاليف التمويل.
ووفقا للبيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو مبيعات علامة "وقت العصير".