تراجع أرباح «أسمنت تبوك» إلى 14 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:36 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أسمنت تبوك في الربع الثاني من 2025 بنسبة 51.7% إلى 14 مليون ريال، مقابل 29.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بالإضافة إلى انخفاض الإيردات الأخرى.
ويعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات.
ووفقا للبيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.
وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 22.5 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-03-05 الموافق 2025-08-28، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-25 الموافق 2025-09-17.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بالإضافة إلى انخفاض الإيردات الأخرى.
ويعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات.
ووفقا للبيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.
توزيع أرباحقرر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م.
وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 22.5 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-03-05 الموافق 2025-08-28، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-25 الموافق 2025-09-17.