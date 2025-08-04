«أميانتيت» تتكبد صافي خسارة 20.3 مليون ريال بالربع الثاني من 2025

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:36 مساءً كتب شريف احمد - سجلت شركة "أميانتيت العربية السعودية" صافي خسارة في الربع الثاني لعام 2025 بمبلغ 20.3 مليون ريال، مقابل صافي ربح بمبلغ 5.1 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
وأرجعت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، الخسارة إلى انخفاض المبيعات في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وتسجيل عكس مخصص الهبوط في قيمة الأصول المالية في الربع المماثل من العام السابق.
وعلى مستوى الستة أشهر الأولى من 2025، تكبدت الشركة صافي خسارة بمبلغ 9.6 مليون ريال، مقابل صافي ربح بمبلغ 479.6 مليون ريال عن النصف الأول من العام السابق 2024.
وقالت الشركة إنها حققت في الفترة المماثلة من العام السابق أرباحًا محاسبية استثنائية بلغت 639 مليون ريال، نتيجة تسوية77% من الالتزامات البنكية، مشيرة إلى انخفاض المبيعات كسبب رئيسي للخسارة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأرجعت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، الخسارة إلى انخفاض المبيعات في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وتسجيل عكس مخصص الهبوط في قيمة الأصول المالية في الربع المماثل من العام السابق.
وعلى مستوى الستة أشهر الأولى من 2025، تكبدت الشركة صافي خسارة بمبلغ 9.6 مليون ريال، مقابل صافي ربح بمبلغ 479.6 مليون ريال عن النصف الأول من العام السابق 2024.
وقالت الشركة إنها حققت في الفترة المماثلة من العام السابق أرباحًا محاسبية استثنائية بلغت 639 مليون ريال، نتيجة تسوية77% من الالتزامات البنكية، مشيرة إلى انخفاض المبيعات كسبب رئيسي للخسارة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.