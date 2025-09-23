شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع هامشياً على وقع تصريحات باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سوق العملات الرقمية يوم الثلاثاء، إلا أن مؤشر الخوف والطمع التابع لـ CoinMarketCap استقر عند مستوى 44، وهو ما يضعه على الحد الفاصل بين الخوف والحياد. ويشير ذلك إلى أن العديد من المتداولين ما زالوا يتسمون بالحذر، بانتظار تأكيد أوضح قبل إعادة الدخول إلى السوق.



غير أن المستثمرين المتمرسين يدركون أن هذا الحذر يمثل إشارة إلى إمكانات كبيرة لتدفقات مستقبلية وارتفاعات سعرية. وبطبيعة الحال، تتجه الأنظار نحو توقعات سعر الإيثريوم، إذ غالبًا ما يشير دور ETH كأكبر عملة بديلة (altcoin) إلى الخطوة المقبلة في السوق.



ففي حال كان الإيثريوم صعوديًا ويبدو في طريقه لاختراق مستوى 5000 دولار أو أكثر خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فإن ذلك سيعني أن الزخم يعود إلى سوق العملات البديلة، وأن رؤوس الأموال جاهزة للتوجه نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى. وسيحفّز ذلك العديد من المستثمرين على البحث عن مشاريع صغيرة القيمة السوقية (small-cap) تتمتع بإمكانات نمو أكبر.



أحد المشاريع التي تجذب اهتمامًا ملحوظًا حاليًا هو Bitcoin Hyper (HYPER)، إذ جمعت جولته المسبقة ما يقارب 15 مليون دولار بالفعل، مع تدفقات يومية تتراوح بين 200 ألف و300 ألف دولار.



الثيران يستهدفون 9000 دولار



التوقعات الحالية للإيثريوم مدفوعة بزيادة في التبني المؤسسي، مع مقارنة شركة BitMine – الرائدة في إدارة احتياطيات الإيثريوم – بنهج مايكل سايلور مع البيتكوين، نظراً لالتزامها المستمر بشراء ETH بغض النظر عن تحركات الأسعار.



هذا الضغط من جانب الطلب يمنح دفعة قوية، وعند دمجه مع تزايد النشاط على السلسلة (on-chain) وآليات التضخم السلبي (deflationary mechanics) للشبكة، فإنه يشير إلى توقعات أساسية متفائلة للغاية. كما سجّل الإيثريوم أعلى يوم له على الإطلاق في تدفقات العملات المستقرة يوم أمس عند 9 مليارات دولار، وهو مؤشر آخر على التبني المؤسسي وزيادة الضغط الشرائي.



الرسم البياني الأسبوعي لأسعار العملة يبدو صعوديًا كذلك، حيث أشار المحلل البارز CryptoElites إلى أن: "الإيثريوم اخترق أخيرًا مقاومة طويلة الأجل مهمة"، مضيفًا أن: "هذا يبدو كأنه سيناريو كلاسيكي للاختراق ثم إعادة الاختبار."



وبحسب الرسم البياني الذي قدمه المحلل، فإن ذلك يمهد الطريق لمواصلة الاتجاه الصاعد إلى ما بعد مستوى 5000 دولار وصولًا إلى 9000 دولار في عام 2025، ما يمثل أكثر من ضعف السعر الحالي البالغ أقل من 4300 دولار.



وبالمثل، يرى المحلل Donald Dean أن الإيثريوم في طور اختراق نموذج الوتد الهابط، مقدماً ثلاثة أهداف سعرية: 5766 دولارًا، 6658 دولارًا، و9547 دولارًا. وأوضح دين أن الإيثريوم يقترب أيضًا من مستوى مخزون حجم التداول (volume shelf)، ما يشير إلى تراكم قوي في هذه المنطقة السعرية يمكن أن يشكّل قاعدة صلبة للتحرك الصاعد التالي.



وإذا ما بلغ الإيثريوم 9000 دولار، فإن ذلك سيضيف حوالي 500 مليار دولار إلى قيمته السوقية، مما يرفع سقف الارتفاعات المحتملة للعملات البديلة الأخرى. ولهذا يركّز الخبراء الآن على مشاريع أصغر يُتوقع أن تتفوق على السوق في الأشهر المقبلة وتحقق عوائد ملفتة، مثل مشروع Bitcoin Hyper (HYPER) الذي يشهد إقبالا قويا في جولته المسبقة.



سعر الإيثريوم يبني زخمًا فوق 4600 دولار مع استهداف الثيران لمستوى 5000 دولار

واصل الإيثريوم الصعود في سبتمبر، مستقراً عند 4639 دولارًا بعد ارتفاع تجاوز 13% خلال أسبوعين من قاعه عند 4070 دولارًا. ومنحت هذه الزيادة عملة ETH-USD قيمة سوقية تقارب 560 مليار دولار، مع أحجام تداول يومية بلغت 27.9 مليار دولار، ما يعكس عودة قناعة قوية من جانب كل من المتداولين الأفراد والمؤسسات.



ويقيّم المتداولون الآن ما إذا كان ثاني أكبر أصل مشفّر قادرًا على اختراق سقف 5000 دولار والبدء في مسار صعودي نحو أهداف سعرية أعلى في الدورة الحالية.



التدفقات المؤسسية واعتماد صناديق المؤشرات المتداولة للإيثريوم يعززان الطلب



أحدث إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة تحولاً كبيرًا في هيكل سوق ETH. فقد تجاوزت التدفقات إلى هذه الصناديق 11 مليار دولار منذ بداية العام، مع تسجيل أسابيع منفردة تدفقات تتخطى 2.8 مليار دولار. وقادت iShares Ethereum التابعة لـ BlackRock هذه الموجة، ما جذب السيولة من المؤسسات الأميركية وعزز من امتصاص المعروض طويل الأجل.



كما عزز كبار الحائزين (whales) الطلب، إذ قامت المحافظ التي تحتفظ بين 10 آلاف و100 ألف ETH بتجميع حوالي 6 ملايين عملة خلال الصيف، رافعة إجمالي حيازاتها إلى 20.6 مليون ETH. ويُنظر إلى هذه المراكز الثقيلة على أنها إشارات استراتيجية طويلة الأجل وليست مضاربات قصيرة المدى، ما يعكس توجه وول ستريت والمستثمرين الأثرياء نحو دمج الإيثريوم في هيكل الخزائن ونماذج تخصيص الأصول.



شح المعروض يخلق ضغطًا صعوديًا



يتقلص المعروض المتداول عبر عدة قنوات. فقد انخفضت احتياطيات البورصات إلى 18.8 مليون ETH فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016، مما يؤكد تفضيل المستثمرين للاحتفاظ أو التكديس بدلاً من ترك ETH متاحًا للبيع. كما بلغت العملات المكدسة (staked) مستوى قياسيًا عند 36.2 مليون ETH، أي ما يقارب ثلث إجمالي المعروض.



هذا المزيج خلق فجوة في السيولة تضخّم ردود فعل الأسعار مع أي تسارع في الطلب. وتؤكد بيانات التدفقات على السلسلة هذا التحول، حيث انخفضت الودائع اليومية لـ ETH في البورصات من 1.8 مليون في منتصف أغسطس إلى 750 ألفًا فقط، ما قلّل من الضغط البيعي وأسهم في تعزيز مستويات الدعم السعري.



التكوين الفني لزوج ETH/USD يشير إلى اختراق



من منظور فني، يتداول زوج ETH-USD في قناة صاعدة مع قيعان أعلى وزخم مستمر. وقد تم تأكيد الاختراق فوق 4450 دولارًا عبر شموع ابتلاعية صعودية قوية، ما أسس قاعدة أعلى عند 4425 دولارًا. ويقع الدعم القريب عند 4550 و4425 دولارًا، متماشيًا مع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، بينما تتجمع مستويات المقاومة عند 4760 و4945 و5135 دولارًا.



وانخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) من 69 إلى 60، ما يظهر حركة تصحيحية دون كسر الهيكل الصعودي. ويشير المحللون إلى أن إغلاقًا يوميًا حاسمًا فوق 4760 دولارًا سيمهد الطريق لاختبار 4945 دولارًا، وإذا استمر الزخم، قد يتبعه 5135 دولارًا. أما المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 3994 دولارًا فيبقى أرضية طويلة الأجل للمستثمرين الذين يتابعون مخاطر الهبوط.



النشاط على السلسلة ونمو الشبكة يعززان التوقعات



تعكس أساسيات شبكة الإيثريوم التقدم السعري. فقد ارتفعت معاملات الشبكة إلى 1.7 مليون معاملة يوميًا، بينما بلغت العناوين النشطة 800 ألف، وهي مستويات تتجاوز ذرى الدورات السابقة. كما تتسارع أنشطة العقود الذكية، مسجلة أكثر من 12 مليون استدعاء يومي للعقود في أغسطس، ما يؤكد دور الإيثريوم كعمود فقري للتمويل اللامركزي والأصول المرمزة.



وقد أطلق مؤشر On-Balance Volume (OBV) إشارة تراكم قبل صعود سبتمبر، بينما قفزت أحجام التداول بنسبة 12.3% لتصل إلى 43.4 مليار دولار خلال 24 ساعة، ما يؤكد مشاركة المؤسسات.



هل يمكن لاختراق 5000 دولار أن يمهد الطريق نحو هدف 15 ألف دولار على المدى الطويل؟



يتداول سعر الإيثريوم حاليًا عند حوالي 4600 دولار، مع ترقب المتداولين لما إذا كان الاختراق الحاسم فوق 5000 دولار سيفتح الباب أمام موجة صعودية أكبر بكثير.



ويقترح محللو السوق أن مزيجًا من تدفقات صناديق المؤشرات، وتراكم الشركات في خزائنها، وتبني حلول الطبقة الثانية (Layer 2) قد يمهّد الطريق نحو هدف طويل الأجل للإيثريوم يبلغ 15 ألف دولار.