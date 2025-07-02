تعافي سعر البيتكوين من الهبوط الأخير تزامنا مع استمرار تقلب أسعار العملات الرقمية البديلة

شهد سوق العملات المشفرة خلال 24 ساعة الماضية تقلبات ملحوظة، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى يومي عند 105,145 دولار، قبل أن يتعافى بسرعة ليسجل سعر 107,720 دولار، بارتفاع يومي يقارب 1%.

يأتي هذا التحرك في ظل تطورات سياسية في الولايات المتحدة و يأتي بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون يُنسب إلى “دونالد ترامب” يعمل على تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين الأفراد، مما قد يُعزز من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

في المقابل، تباين أداء العملات البديلة، حيث تراجعت العديد منها بأكثر من 3%، ما يعكس استمرار هيمنة البيتكوين على السوق.

سجلت ALGO أسوأ أداء بانخفاض 6.5%، بينما برزت PENGU كأفضل العملات الرقمية أداء بصعود 6.3%.

أشارت بيانات “Coinglass” إلى تصفية مراكز بقيمة تقارب 260 مليون دولار، بزيادة 30% عن اليوم السابق، مما يعكس ارتفاع في التقلبات وضغط على مراكز التداول في أسواق المشتقات.

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