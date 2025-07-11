ارتفاع قياسي في سوق العملات المشفرة تزامنا مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية

شهد سوق العملات المشفرة أسبوع استثنائي، تصدّرته عملة البيتكوين التي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، في حين سجلت العملات الرقمية البديلة مكاسب قوية، رغم التوترات الجيوسياسية وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

بعد فترة من التماسك السعري بين 105,000 و110,000 دولار، اخترق سعر البيتكوين هذا النطاق في منتصف الأسبوع، لتبلغ ذروة تاريخية عند 119,000 دولار مساء الجمعة، قبل أن تتراجع قليلا إلى نحو 117,000 دولار حتى وقت النشر، محققة ارتفاع أسبوعي قدره 8%.

وبلغت القيمة السوقية للبيتكوين 2.34 تريليون دولار، إلا أن هيمنته على السوق تراجعت إلى 62.4% بسبب الأداء القوي للعملات البديلة.

حيث أن العديد من العملات الرقمية الأخرى حققت مكاسب كبيرة خلال الأسبوع، أبرزها:

عملة كاردانو وستيلر والايثيريوم والريبل والدوج كوين وHype حيث جميعها حققت ارتفاعات بنسب مزدوجة الرقم.

تأتي هذه المكاسب رغم إعلان الرئيس الأمريكي عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة، طالت دولا عدة من بينها كندا، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية، بنسب وصلت إلى 35%.

ورغم أن هذه التطورات تشكل مصدر قلق اقتصادي عالمي، إلا أن سوق العملات الرقمية لم يتأثر سلبا، بل شهد تدفقات استثمارية لافتة.

اقرأ أيضا:

شبكة بينانس تُنجز الحرق الفصلي رقم 32 وتحذف 1.6 مليون عملة BNB؟

شركة “Ant” تتعاون مع “Circle” لاعتماد USDC على شبكتها العالمية: التفاصيل

