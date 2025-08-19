عودة الخسائر قصيرة الأجل للبيتكوين: هل هو تصحيح مؤقت أم بداية لتراجع أوسع؟

سجل حاملو البيتكوين على المدى القصير خسائر للمرة الأولى منذ يناير، في إشارة إلى عودة الضغط البيعي في السوق.

وتشير بيانات “CryptoQuant” إلى أن العملات الرقمية المحتفظ بها لأقل من 155 يوم بدأت تُباع بخسارة، مما يعكس تراجع مشابه لما حدث مطلع العام، حين شهدت الأسواق اضطرابات بفعل عوامل اقتصادية وجيوسياسية، إلى جانب الضغوط الناتجة عن إطلاق “DeepSeek”.

شهد السوق في أبريل الماضي ذروة الهبوط، قبل أن يتعافى تدريجيا وتنجح البيتكوين في كسر مستوياتها التاريخية.

هذا الانتعاش أتاح للمستثمرين قصيري الأجل تحقيق أرباح معتبرة، لكن التصحيح الأخير الذي خفّض السعر بنحو عشرة آلاف دولار أعادهم مجددا إلى البيع بخسارة.

انخفاض مؤشر “STH-SOPR” إلى ما دون 1 – لأول مرة منذ أكثر من نصف عام – يُعد إشارة على أن زخم السوق يتراجع، أو أنه يمر بمرحلة تصفية للمضاربين غير الصبورين.

تاريخيا، مثل هذا السلوك قد يمهد إما لمزيد من الضعف، أو لانطلاقة جديدة إذا تم امتصاص الضغوط البيعية.

من جانب آخر، هناك مؤشرات إيجابية.

حيث أصبح صافي التدفقات اليومية من البيتكوين إلى المنصات أكثر سلبية، حيث ارتفع من -1.7 ألف إلى -3.4 ألف بيتكوين، ما يشير إلى زيادة وتيرة الشراء مقابل البيع.

هذه الإشارات قد تعكس توجها من المستثمرين نحو تجميع الأصل أثناء فترات الهبوط، ما يعزز احتمالات حدوث ارتداد سعري قوي في المستقبل القريب.

