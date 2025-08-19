سعر البيتكوين يتراجع إلى 115 ألف دولار…والعملة الرقمية OKB تقفز نحو أعلى مستوياتها التاريخية!

شهد سوق العملات الرقمية حالة من التذبذب خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” بحضور عدد من القادة الأوروبيين.

ورغم التصريحات الإيجابية التي أعقبت الاجتماع إلا أنها لم تنجح في وقف تراجع سعر البيتكوين.

بلغ سعر البيتكوين ذروته الأسبوع الماضي عند أكثر من 124 ألف دولار، مسجلا أعلى مستوى تاريخي، قبل أن يعود السعر إلى الانخفاض متأثرا بصدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

هذا التراجع استمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليستقر السعر حول 118 ألف دولار، قبل أن يتراجع بشكل أعمق يوم الاثنين إلى ما دون 115 ألف دولار، مسجلا أدنى مستوى خلال 11 يوم.

وعلى الرغم من الارتداد الطفيف الذي شهدته العملة في الساعات الأخيرة، إلا أنها ما زالت منخفضة بنسبة 3% على أساس أسبوعي.

تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حاليا 2.23 تريليون دولار، مع هيمنة نسبتها 58% على إجمالي السوق.

في المقابل، سجلت بعض العملات البديلة مكاسب ملحوظة، أبرزها OKB وMNT، حيث ارتفعت بنسبة مزدوجة، مدفوعة بزخم شرائي واضح.

قفزت MNT بنسبة 13% لتتجاوز 1.35 دولار، في حين اقتربت OKB من مستوى 130 دولار، ما يجعلها على مقربة من تسجيل أعلى قمة تاريخية لها.

أما سعر الإيثيريوم، فحافظ على تماسكه فوق 4250 دولار، في حين حافظت الريبل على دعم 3.00 دولار.

وشهدت عملات BNB وSOL وADA وTRX وXLM وSUI مكاسب محدودة، مقابل تراجع طفيف في كل من HYPE وAVAX وLINK وDOGE وTON.

بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بحوالي 30 مليار دولار خلال الليلة الماضية، لتبلغ 3.97 تريليون دولار بحسب بيانات منصة CG.

