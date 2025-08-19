مُقرض قائم على العملات المشفرة Figure Technology يتقدّم بطلب إدراج في البورصة الأمريكية

تام شمس - الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:47 مساءً - قدّمت شركة Figure Technology Solutions، المتخصّصة في الإقراض القائم على البلوكشين، طلبًا للاكتتاب العام الأولي (IPO) في الولايات المتحدة، لتنضم إلى سلسلة من شركات الكريبتو التي دخلت الأسواق مؤخرًا.

تخطط الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، للإدراج في بورصة ناسداك تحت الرمز "FIGR"، على أن تقود العملية كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا وJefferies Financial Group. وذكرت الشركة في ملفها المقدم يوم الاثنين إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن بعض المساهمين الحاليين سيبيعون حصصهم في الطرح.

وكانت الشركة قد أعلنت مطلع هذا الشهر أنها قدّمت طلبًا سريًا للاكتتاب العام، لتنضم إلى موجة من شركات الكريبتو الساعية للإدراج في ظل إدارة ترامب الداعمة للعملات المشفرة، وذلك عقب الاكتتاب الضخم لشركة Circle Internet Group، المصدّر لعملة مستقرة.

وجاء هذا بعد نتائج قوية للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 191 مليون دولار، بزيادة تفوق 22% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجّلت أرباحًا صافية قدرها 29 مليون دولار بعد أن كانت قد تكبّدت خسائر بنحو 13 مليون دولار.

تقييم Figure يصل إلى 3.2 مليار دولار

تأسست الشركة عام 2018 على يد مايك كاغني، الذي أسس أيضًا بلوكشين Provenance المخصص لترميز الأصول (Asset Tokenization)، وشركة SoFi، أكبر مقرض إلكتروني في الولايات المتحدة.

توفّر Figure منصة بلوكشين للإقراض والتداول وترميز الأصول على شبكة Provenance. وقد بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار خلال جولة تمويل من الفئة D في عام 2021 جمعت خلالها 200 مليون دولار.

وتتداول الشركة حاليًا تحت اسم FT Intermediate Inc.، لكنها ستغيّر اسمها إلى Figure Technology Solutions Inc. بعد إعادة دمج أذرع أعمالها. وذكرت في ملفها أنها أصدرت أكثر من 16 مليار دولار كقروض قائمة على البلوكشين، وأكملت معاملات على السلسلة بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار.

وقال كاغني في الملف: "يمكن للبلوكشين أن يفعل أكثر من مجرد تعطيل الأسواق القائمة. فبوضع الأصول التي كانت تاريخيًا غير سائلة مثل القروض وأدائها على السلسلة، يمكن للبلوكشين أن يجلب السيولة إلى أسواق لم تعرفها من قبل."

وأضاف: "الخدمات المالية تتطلب وساطة كبيرة، وقد بُنيت شركات عملاقة بقيمة سوقية هائلة على هذا النمط الريعي. لكن البلوكشين قادر على تقليص هذه الأسواق متعددة الأطراف إلى طرفين فقط: البائع والمشتري، ليقضي بذلك على جميع أشكال الريع."

الولايات المتحدة تشهد اندفاعًا لشركات الكريبتو نحو الاكتتابات

خلال الأسابيع الأخيرة، تقدّمت عدة شركات كريبتو بطلبات للاكتتاب أو طرحت أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة. فقد أدرجت بورصة العملات المشفرة ومالكة CoinDesk Bullish في بورصة نيويورك (NYSE) يوم الأربعاء 13 أغسطس، وقفز سهمها بأكثر من 200%.

كما تقدّمت بورصة Gemini مؤخرًا بطلب للاكتتاب العام، لتنضم إلى BitGo (أمين الحفظ للعملات المشفرة) وGrayscale (مُصدّر صناديق التداول المشفرة)، في حين ترددت شائعات منذ فترة طويلة عن خطط Kraken للإدراج العام المقبل.