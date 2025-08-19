شركة “ستراتيجي” تخفّض قيود بيع الأسهم وسط تراجع سعر سهم MSTR إلى أدنى مستوى له منذ أبريل

في خطوة تعكس تغيّر تكتيكي في سياستها المالية، خفّضت شركة ستراتيجي (المعروفة سابقا باسم مايكروستراتيجي) القيود المفروضة على إصدار أسهمها، بعد تراجع سهم MSTR بنحو 15% خلال الشهر الماضي، ليغلق عند 363.6 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أبريل.

وفقا لما أعلنه “مايكل سايلور” في 18 أغسطس، لم تعد الشركة ملزمة بالحدّ السابق الذي قيّد بيع الأسهم عند 2.5 ضعف القيمة السوقية إلى صافي الأصول (mNAV)، بل أصبح بإمكانها الآن إصدار أسهم جديدة متى رأت ذلك مناسب من الناحية الاستراتيجية.

يُعد mNAV مقياس حيوي يُظهر العلاقة بين قيمة السوق وحجم أصول الشركة – خاصة حيازاتها من البيتكوين – وقد استُخدم سابقا لحماية المساهمين من التخفيف المفرط لقيمة الأسهم.

لكن التعديل الأخير يمنح الشركة مرونة أكبر في جمع رأس المال أو تسريع وتيرة استحواذها على بيتكوين، ما يشير إلى استعدادها للتحرك بانتهازية في سوق يتسم بالتقلبات الحادة.

في الوقت الراهن، تُظهر بيانات “Strategy Tracker” أن mNAV انخفض إلى 1.59، وهي أضيق فجوة بين سعر السوق وصافي الأصول المرتبطة بالبيتكوين منذ بداية العام.

تباين في تقييم الخطوة:

قوبل قرار الشركة بردود فعل متباينة.

حيث وجّه “جيمس تشانوس”، أحد أبرز البائعين على المكشوف، انتقادات حادة للتعديل، معتبرا أنه يُضعف الحماية ضد تخفيض قيمة الأسهم، ويعكس طلب ضعيف على الأسهم الممتازة.

في المقابل، يرى محللون أن القرار قد يُعزز قدرة الشركة على زيادة ممتلكاتها من البيتكوين دون التأثير المفرط على المساهمين.

أشار “سيرن باشر”، كبير مسؤولي الاستثمار في “بريليانت أدفايس”، إلى أن إصدار أسهم جديدة عندما يكون mNAV أعلى من 1.0 يمكن أن يزيد من قيمة البيتكوين لكل سهم، ما يُفيد المساهمين على المدى الطويل.

ويوضح “باشر”:

يمكن للشركة الآن استخدام كل من الأسهم الممتازة والعادية لجمع مزيد من البيتكوين، كما لو أنها تمتلك صنبورين يملآن الحوض بشكل أسرع.

لكنّه نبّه إلى أن سرعة التوسع في الحيازة قد تنطوي على مخاطر، رغم أن هدف الشركة في أن تصبح حصن مالي عالمي قد يعزز مكانتها السوقية ويمنح مساهميها ميزة استراتيجية مستقبلية.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يتراجع إلى 115 ألف دولار…والعملة الرقمية OKB تقفز نحو أعلى مستوياتها التاريخية!

عودة الخسائر قصيرة الأجل للبيتكوين: هل هو تصحيح مؤقت أم بداية لتراجع أوسع؟

