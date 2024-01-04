شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: ظهور حالة جديرى مائى بمدرسة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بخصوص ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية بشأن الخطاب الموجه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية بشأن مرض الجديري المائي، أوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الخطاب يستهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي، مؤكدا أن هذه الاجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية اجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراءاً احترازيا معتادا عقب ظهور حالة باحدى المدارس، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.