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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 يوليو بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 يوليو بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 8 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:16  ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 36: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء  9:32


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:44
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:42 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:10
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد  صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:30  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:13
وقت صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة  العصر 4:19 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:11 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:32  ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 13: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:04


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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