تعرف على مركز لوجوس البابوى بوادي النطرون التابع للكنيسة القبطية

يقع مركز لوجوس البابوي في المقر البابوي الديري بالقرب من دير القديس الأنبا بيشوي العامر في وادي النطرون، وهي منطقة تاريخية تعود إلى القرن الرابع الميلادي، بما يتيح للمشاركين التلامس مع روح الحياة الديرية والاستمتاع بجمال الطبيعة المحيطة.

ويحمل المركز اسم "لوجوس"، وهي كلمة يونانية تعني "الكلمة"، في إشارة إلى وصف السيد المسيح في إنجيل يوحنا (1:1)، ويرمز الاسم إلى تلاقي الإيمان والعلم. كما تعبر حروف كلمة LOGOS عن محاور عمل المركز: الحياة بالإنجيل، تقديم الأرثوذكسية، النمو الروحي، العمل على الوحدة المسيحية، والخدمة بمفهومها الشامل.

ويضم المركز وحدات متكاملة لخدمة أنشطته، أبرزها: كنيسة التجلي ذات الطراز المعماري المتميز، قاعة المجمع المقدس التي تسع 150 فردًا، قاعة فيلادلفيا المتعددة الأغراض والتي تسع 500 فرد، قاعة الشباب للاحتفالات، بيتا الضيافة "ألفا" و"بيتا" بطاقة استيعابية تصل إلى 200 فرد، مطعم "أغابي"، مركز القبطيات الذي يضم متحفًا ومكتبة متخصصة، إلى جانب مبنى الاستقبال وحديقة مارمرقس التي تحمل أسماء إيبارشيات المهجر.

وكان قد افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات ملتقى لوجوس الخامس للشباب، بمشاركة 250 شابًا وخادمًا من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدول المهجر من أوروبا والأمريكتين وآسيا وأفريقيا وأستراليا، وذلك بحضور عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة.

ويعتبر مركز لوجوس البابوي، أحد أحدث مؤسسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي بدأ التخطيط لإنشائه عقب تجليس البابا تواضروس الثاني في نوفمبر 2012 ليكون منصة للحوار والثقافة والتعليم، ومنارة للتواصل بين الشباب القبطي وكنيستهم الأم.

ويأتي افتتاح الملتقى هذا العام تأكيدًا على رسالة المركز في نشر المعرفة والحوار وبناء جسور التواصل بين الكنيسة وأبنائها في العالم، من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الروحية والثقافية والخدمية.