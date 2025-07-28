تردد قناة توم وجيري 2025 على النايل سات والعرب سات: “ضحكة أولادك لن تفارقهم”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر قناة توم وجيري من القنوات الأكثر شهرة وشعبية بين الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم باقة متميزة من الأفلام الكرتونية المحببة والمسلية للأطفال.

تميزت القناة بعرض سلسلة كرتون توم وجيري التي تجذب الصغار والكبار على حد سواء بفضل مغامراتهم الكوميدية المضحكة.

وتتميز القناة بالاهتمام بالفئات العمرية المختلفة وتقديم محتوى يتناسب مع احتياجاتهم وقيم المجتمع العربي.

تم الكشف عن التردد الجديد للقناة على النايل سات والعرب سات ليتسنى للمشاهدين الاستمتاع بمحتواها بجودة عالية.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات:

– التردد: 11345.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات:

– التردد: 12149.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وتقدم القناة محتوى متنوع وشيق يتضمن سلاسل كرتونية مشهورة مثل “الأسد الملك” و”تنة ورنة”، بالإضافة إلى أغاني تعليمية ودينية تثري معرفة الأطفال.

بهذا، يمكن للأهالي الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري والاستفادة من محتواها المميز والمسلي مع أبنائهم.