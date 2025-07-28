الارشيف / أخبار مصر

هيئة الدواء توضح تأثير وسائل منع الحمل الهرمونية على الرضاعة

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 28 يوليو 2025 03:00 ص

قالت هيئة الدواء المصرية إن الوسائل الهرمونية لمنع الحمل من أكثر الطرق فعالية وشيوعاً، وتعتمد على هرمونات مثل الإستروجين والبروجستين وهي أدوية شبيهة بهرمون البروجستيرون الطبيعي) لتقديم حماية موثوقة. ​

وتابعت هيئة الدواء إن استخدام موانع الحمل الهرمونية أثناء الرضاعة الطبيعية، ليس له ضرر على الرضيع و لكن هرمون الاستروجين قد يؤثر على تقليل كمية حليب الأم.

وأضافت هيئة الدواء: قد يصف لكِ الطبيب أثناء فترة الرضاعة وسيلة منع حمل تحتوي على هرمون البروجيستيرون فقط.

 

