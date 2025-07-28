شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تتصدر خريطة التنمية المحلية فى مصر عام 25/26.. وأسيوط الأعلى بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

تستحوذ محافظة القاهرة علي المركز الأول في مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية خلال العام المالي 2025/2026، بنسبة 9.2%، يعقبها محافظتا أسيوط والبحيرة بنسبة 5.5% تقريباً بكل منهما، مما يعكس توجه الدولة لدعم المحافظات ذات الاحتياج التنموي المرتفع.

وبهذه المقاربة، تصبح محافظة أسيوط، هي المحافظة الأعلى في صعيد مصر، من حيث مُخصصات التنمية الموجهة إلي المحافظات، بقيمة 1.336 مليار جنيه، مما يعكس حرص الدولة علي دعم المناطق الأكثر احتياجا ورفع كفاءتها التنموية والخدمية.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا توزيع مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية للعام 2025/2026 :

القاهرة وجهت إليها استثمارات 2.394 مليار جنيه (9.2%)

أسيوط وجهت إليها استثمارات 1.336 مليار جنيه (5.7%)

البحيرة وجهت إليها استثمارات 1.338 مليار جنيه (5.3 %)

سوهاج وجهت إليها استثمارات 1.268 مليار جنية (5%)

الجيزة وجهت إليها استثمارات 1.232 مليار جنيه (4.8%)

المنيا وجهت إليها استثمارات 1.205 مليار جنيه (4.7 %)

الإسكندرية وجهت إليها استثمارات 1.073 مليار جنيه (4.2%)

الشرقية وجهت إليها استثمارات 995 مليون جنية (3.9%)

الأقصر وجهت إليها استثمارات 969 مليون جنيه (3.8 %)

بني سويف وجهت إليها 854 مليون جنيه (3.3%)

القليوبية وجهت إليها استثمارات 793 مليون جنيه (3.1%)

أسوان وجهت إليها استثمارات 791 مليون جنيه (3.1 %)

قنا وجهت إليها استثمارات 778 مليون جنيه (3 %)

الفيوم وجهت إليها استثمارات 776 مليون جنيه (3 %)

الدقهلية وجهت إليها استثمارات 748 مليون جنيه (2.9%)

البحر الأحمر وجهت إليها استثمارات 695 مليون جنيه (2.7%)

المنوفية وجهت إليها استثمارات 704 مليون جنيه (2.7%)

الغريبة وجهت إليها استثمارات 615 مليون جنيه (2.4 %)

كفر الشيخ وجهت إليها استثمارات 616 مليون جنيه (2.4%)

الإسماعيلية وجهت إليها استثمارات 598 مليون جنيه (2.3%)

شمال سيناء وجهت إليها استثمارات 566 مليون جنيه ( 2.2 %)

دمياط وجهت إليها استثمارات 512 مليون جنيه ( 2 %)

الوادي الجديد وجهت إليها استثمارات 512 مليون جنيه (2 %)

جنوب سيناء وجهت إليها استثمارات 441 مليون جنيه ( 1.7 %)

مطروح وجهت إليها استثمارات 463 مليون جنيه ( 1.8 %)

السويس وجهت إليها استثمارات 372 مليون جنيه (1.4 %)

بورسعيد وجهت إليها استثمارات 299 مليون جنيه (1.1 %)