طريقة الحصول على التمويل العقارى لمحدودى الدخل من بنك ناصر الاجتماعى

يبحث كثير من المواطنين عن تفاصيل التمويل العقاري لمحدودي الدخل من بنك ناصر الاجتماعى، حيثُ أعلن البنك عن طرح منتج "التمويل العقاري" المخصص للوحدات المعلن عنها من الدولة، بشروط ميسرة وفوائد منخفضة، وذلك في إطار مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في مايو 2014 لدعم محدودي الدخل وتوفير وحدات سكنية مدعومة.

وتستهدف المبادرة العملاء المحولين من صندوق التمويل العقاري، إضافة إلى الموظفين، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب الأعمال الحرة (الأنشطة التجارية)، والحد الأقصى للدخل الشهري: 4200 جنيه للأعزب و5700 جنيه للأسرة (وفقًا لتعديلات الجهات المعنية). بينما تصل سعر الفائدة 7%.

قيمة الوحدة السكنية: وفقًا لما يحدده صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، المساهمة الذاتية: من 10% إلى 40% من قيمة الوحدة السكنية، بينما فترة السداد: تصل إلى 20 عامًا.

ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، وألا يمتلك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية، وألا يكون سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني.

وللحصول على الخدمة، يتم تقديم الطلبات من خلال الأشخاص المحولين من صندوق التمويل العقاري إلى بنك ناصر الاجتماعي، عبر استيفاء نماذج الاستمارات الخاصة بالتمويل، والتي تشمل طلب الحصول على التمويل.