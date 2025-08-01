شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح حفر بتوصيل مرافق للمبانى القديمة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن خطوات وإجراءات استخراج تصريح حفر بتوصيل مرافق للمباني القديمة من خلال المركز التكنولوجي، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المراكز للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن في مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية خطوات وإجراءات تقديم طلب للحصول على الخدمة والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة العقد.

- صور فوتوغرافية للعقار.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة صلاحية لمبنى الإشغال.

- كروكي لخط سير الحفر من شركات المرافق.

- صورة رخصة المبنى أو عدد 2 كشف مشتملات لآخر فترتين.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- سداد رسوم المعاينة.

- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

- تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

وتتيح المراكز للمواطنين العديد من الخدمات، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.

وتقدم المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال عشرات الخدمات الأخرى، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).