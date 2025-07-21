شكرا لقرائتكم خبر عن منذ فجر الأحد.. استشهاد 116 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الغذاء ينتظر موافقة الاحتلال

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، إلى 116 شهيدًا، بينهم 92 من منتظري المساعدات، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة.وأكدت مستشفيات قطاع غزة تعمد الاحتلال تقويض المنظومة الصحية في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لإدخال الأدوية والوقود للقطاع.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن لديها مخزونًا غذائيًا كافيًا لتغطية احتياجات جميع سكان قطاع غزة لأكثر من3 أشهر، إلا أن هذه الإمدادات لا تزال في المستودعات بانتظار موافقة الاحتلال على الدخول للقطاع.

وأوضحت الوكالة أن المخزون الغذائي يتضمن مواد جاهزة للتوزيع فور فتح المعابر، مشيرة إلى أن الأنظمة اللوجستية ذات الصلة لا تزال قائمة وجاهزة للعمل.

وجددت "الأونروا" دعوتها لفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدة استعدادها الكامل لأداء دورها الإنساني في تقديم المساعدة للسكان، بمن فيهم نحو مليون طفل.