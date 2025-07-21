شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 27 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، لمنازل وخيام وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.في السياق ذاته، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشمالية والشرقية من القطاع، مخلفة أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع نزوح مئات العائلات الفلسطينية من مدينة دير البلح وسط القطاع، نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف الذي تركز على جنوب المدينة.