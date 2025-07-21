الارشيف / اخبار الخليج

استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

  • استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 1/2
  • استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 27 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، لمنازل وخيام وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
في السياق ذاته، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشمالية والشرقية من القطاع، مخلفة أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع نزوح مئات العائلات الفلسطينية من مدينة دير البلح وسط القطاع، نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف الذي تركز على جنوب المدينة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا