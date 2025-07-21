الارشيف / اخبار الخليج

"التعاون الاسلامي" يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن استهداف الحرم الابراهيمي

0 نشر
حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

"التعاون الاسلامي" يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن استهداف الحرم الابراهيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الاسلامي" يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن استهداف الحرم الابراهيمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدًا الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا الحرم الإبراهيمي في الخليل.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل ازمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة نتيجة استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على دور العبادة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا