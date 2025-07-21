شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا و24 دولة تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة فورًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب وزراء خارجية بريطانيا و(24) دولة أخرى اليوم, بإنهاء الحرب في غزة فورًا، مؤكدين أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطير ويغذي عدم الاستقرار, كما أنه يُحرم سكان غزة كرامتهم الإنسانية.

وقالت الدول في بيان مشترك: إن أكثر من (800) فلسطيني قُتلوا في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، منددة بما وصفته بأنه توزيع غير منظم للمساعدات وقتل وحشي للمدنيين.

وأشار البيان إلى أن معظم من سقط من الشهداء كانوا بالقرب من مواقع توزيع المساعدات في غزة.