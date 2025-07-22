شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 43 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 43 شهيدًا بينهم 10 من منتظري المساعدات، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة، ترافق ذلك مع اعتقال قوات الاحتلال صيادًا في بحر مخيم النصيرات وسط القطاع.في السياق ذاته، أفادت مستشفيات قطاع غزة بوفاة 15 فلسطينيًا بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد وفيات المجاعة إلى أكثر من 100 حالة وفاة بينهم 80 طفلًا.