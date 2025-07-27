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قوافل المساعدات تنطلق إلى غزة عبر معبر رفح

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أ ف ب- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأت شاحنات محمّلة بالمساعدات بالعبور إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، بعد إعلان الاحتلال "تعليقا تكتيا" للعمليات العسكرية في أجزاء من القطاع للسماح بتوزيع الإعانات.
وظهرت شاحنات ضخمة محمّلة بأكياس ييضاء تدخل عبر بوابة معبر رفح من الجانب المصري والذي يؤدي الى جنوب قطاع غزة.

عبور إلى غزة

إلا أن الشاحنات لا تدخل مباشرة الى القطاع عبر الجانب الفلسطيني من المعبر المدمّر بسبب الحرب.
وتسير الشاحنات بعد ذلك كيلومترات قليلة جدا نحو معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي حيث يتوقع أن تخضع للتفتيش مجددا قبل دخول منطقة رفح الفلسطينية.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن "شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر وصلت إلى معبر كرم أبو سالم".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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