شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تعلن تمديد مهلة مبادرة تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية تمديد المهلة المحددة لمبادرة تمديد تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية لمدة (30) يومًا، ابتداءً من 1447/2/1هـ، وذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا.



وأوضحت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، بالتقديم عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر".



وحثت الجوازات على الاستفادة من المبادرة خلال المهلة المحددة.