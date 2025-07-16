شكرا لقرائتكم خبر عن جرام زيادة يدخلك العيادة.. إصابة أمريكية بالمعدة تكشف 5 نصائح لتجنب مخاطر الكركم والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير لموقع " NDTV"، عن معاناة امرأة أمريكية بعد تناولها مكملات الكركم يوميا، بعد أن شاهدت طبيبا على إحدى مواقع التواصل الاجتماعى يروج لها لتخفيف الالتهاب وآلام المفاصل، وبعد عدة أسابيع من اتباع هذه العادة، بدأت السيدة البالغة من العمر 57 عامًا تعاني من ألم في البطن وغثيان وتعب مستمر، وأوضحت قائلةً: "لم أكن أشعر بصحة جيدة بشكل عام، كما لاحظتُ أن لون البول أصبح أغمق على الرغم من شربي الكثير من الماء يوميًا".

بينما يُعرف الكركم على نطاق واسع بفوائده المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشاكل صحية.

يحتوي الكركم على مركب يُسمى الكركمين، وهو آمن بشكل عام بكميات صغيرة أو بكميات مناسبة للطهي، ومع ذلك، فإن الجرعات العالية، وخاصةً من المكملات الغذائية أو الإفراط في تناوله يوميًا، قد تُسبب مشاكل هضمية، وتتداخل مع الأدوية، بل وتُجهد الكبد، يحدث الإفراط في تناوله عادةً من خلال المكملات الغذائية، حيث تكون تركيزات الكركمين أعلى بكثير من تلك الموجودة في الطعام العادي.

علامات الإفراط في تناول الكركم 1. اضطراب المعدة

قد يؤدي الإفراط في تناول الكركم إلى تهيج الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الغثيان، والانتفاخ، والإسهال، أو عسر الهضم، وخاصة على معدة فارغة.

2. زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى

يحتوي الكركم على نسبة عالية من الأوكسالات، والتي يمكن أن ترتبط بالكالسيوم وتساهم في تكوين حصوات الكلى، وخاصة في الأشخاص المعرضين لحصوات الكلى.

3. مشاكل امتصاص الحديد

قد تتداخل الجرعات العالية مع امتصاص الحديد، مما قد يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وخاصة عند النساء أثناء الدورة الشهرية أو النباتيين.

4. الصداع والدوار

يبلغ بعض المستخدمين عن شعورهم بالدوار أو الصداع النصفي بعد تناول جرعات عالية من مكملات الكركم لفترات طويلة.

5. إجهاد الكبد أو سميته

على الرغم من ندرتها، فإن تناول جرعات عالية من الكركمين على المدى الطويل قد يسبب ارتفاع إنزيمات الكبد أو إجهاد الكبد خاصة عند تناوله مع الأدوية التي يستقلبها الكبد.

6. ردود الفعل التحسسية

يمكن أن يسبب الكركم طفح جلدي أو أعراض حساسية لدى الأفراد الحساسين، وخاصة عند استهلاكه بكميات كبيرة أو مركزة.

كيفية تجنب مشكلات الإفراط في استخدام الكركم:

ـ يعتبر استخدام الكركم في الطهي (حوالي ½ إلى 1 ملعقة صغيرة يوميًا) آمنًا بشكل عام بالنسبة لمعظم الناس.

ـ استشر طبيبًا قبل استخدام المكملات الغذائية خاصة إذا كنت تتناول أدوية لتسييل الدم، أو أدوية لعلاج مرض السكري، أو تعاني من مشاكل في المرارة أو الكبد.

ـ تجنب تناوله مع الأطعمة الغنية بالأوكسالات إذا كنت معرضًا لحصوات الكلى.

ـ إذا كنت تستخدم كبسولات الكركم، ففكر في تناولها بشكل دوري، على سبيل المثال، أخذ فترات راحة بعد بضعة أسابيع من الاستخدام.

ـ إذا لاحظت انتفاخًا أو تعبًا أو أعراضًا غير عادية أخرى، قلل من تناول الطعام واطلب المشورة الطبية.

باختصار، الكركم توابل قوية ذات فوائد عديدة، لكن كثرة استخدامه لا تعني بالضرورة الأفضل، الاستخدام المسئول، وخاصةً عند دمجه مع المكملات الغذائية أو الأدوية الأخرى، هو مفتاح الحصول على فوائده بأمان.