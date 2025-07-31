شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تغيرات جلدية قد تشير إلى أمراض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

الكبد السليم ضروري لصحتك العامة وعافيتك، يقوم الكبد بشكل أساسي بتصفية السموم من الدم، وإنتاج العصارة الصفراوية للهضم، وتخزين الفيتامينات والمعادن الأساسية، واستقلاب العناصر الغذائية، ومع ذلك، فإن الكبد معرض للعديد من الأمراض والضرر الشديد.

وفقا لموقع " NDTV" تؤثر عوامل مثل النظام الغذائي غير الصحي، ونمط الحياة الخامل، وبعض الحالات الوراثية تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد، مثل الكبد الدهني وحتى تليف الكبد، لذلك، من الضروري تحديد علامات وأعراض الكبد غير السليم في أقرب وقت ممكن، يمكن للتشخيص المبكر والمساعدة الطبية أن تساعد في إدارة ومنع ظهور أمراض الكبد الخطيرة، مثل التهاب الكبد وتليف الكبد وسرطان الكبد.

بعض أعراض مرض الكبد الدهني تشمل التعب، وانتفاخ البطن، وتغيرات في البول، والغثيان، والقيء، تظهر بعض العلامات الخفية لمرض الكبد الدهني على الجلد.

4 تغيرات جلدية قد تشير إلى أمراض الكبد 1. اصفرار الجلد

يُعد اليرقان، أو اصفرار الجلد والعينين الناتج عن ارتفاع مستويات البيليروبين في الدم، من أوائل أعراض أمراض الكبد، هذه علامة شائعة على أمراض الكبد، فالكبد مسئول عن معالجة البيليروبين.

2. الأورام الوعائية العنكبوتية

تظهر الأوعية الدموية الصغيرة المتوسعة، التي تشبه شبكات العنكبوت، عادةً على الوجه أو الرقبة أو الصدر، ويحدث ذلك نتيجة ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، وهو أمر قد يحدث في أمراض الكبد.

3. احمرار راحة اليد

يشير مصطلح "احمرار راحة اليد" إلى احمرار والتهاب في راحة اليد، مصحوبًا غالبًا بتورم، يعود ذلك إلى زيادة تدفق الدم وارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، مما قد يكون علامة على خلل في وظائف الكبد".

4. الحكة

الحكة دون سبب واضح، والتي غالبًا ما تتفاقم ليلًا، غالبًا ما ترتبط بمشاكل الكبد، قد يكون هذا بسبب تراكم أملاح الصفراء في الجلد، وهو ما قد يحدث مع مشاكل الكبد".