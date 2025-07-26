شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يسقطون في قبضة حماة المنفذ...إنجاز جديد لكتيبة منفذ الوديعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد وزير الإعلام، معمر الإرياني، بجهود قوات كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة، عقب إحباط محاولة تهريب شحنة جديدة من المخدرات كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، داخل مركبة قادمة من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

واعتبر الإرياني، في تصريحات مساء اليوم الجمعة، أن هذا الإنجاز الأمني يعكس يقظة القوات الأمنية وكفاءتها العالية في حماية اليمن والمجتمع من أخطار المخدرات، والتصدي لمحاولات المليشيا الحوثية وشبكات التهريب الإجرامية الرامية إلى زعزعة استقرار اليمن ودول الجوار.

وأكد الوزير أن مليشيا الحوثي، وبعد سقوط نظام بشار الأسد الذي كان يُعد مركزًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير الكبتاجون، اتجهت نحو الاتجار بأنواع مختلفة من المخدرات، مستغلة سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات لتحويلها إلى ممرات لعبور وتهريب المخدرات والكبتاجون نحو دول المنطقة، بهدف تمويل أنشطتها الإرهابية وتهديد أمن واستقرار المحيط الإقليمي.