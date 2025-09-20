5 علامات تشير إلى أن طفلك غير مستعد للأطعمة الصلبة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 09:58 صباحاً - يوفر حليب الأم العناصر الغذائية الأساسية للأطفال. وفي المقابل مع تقدمهم في السن، تزداد احتياجاتهم الغذائية لدعم نموهم وتطورهم، ولا يكفي حليب الأم وحده لذلك، يحتاجون إلى تناول الأطعمة الصلبة الغنية بالبروتين والحديد.

على الجانب الآخر عادةً، في عمر ستة أشهر ومن خلال التغذية التكميلية، يمكن للأطفال تعلم كيفية تناول الطعام، وتجربة نكهات وملمس جديد من الأطعمة المختلفة، وفي المقابل ، ليس كل الأطفال مستعدين للأطعمة الصلبة حتى في عمر ستة أشهر. إليك وفقاً لموقع" raisingchildren" بعض العلامات الهضمية والجسدية التي تشير إلى عدم استعداد الطفل لتناول الأطعمة الصلبة.

اضطرابات الجهاز الهضمي

لا يكتمل الجهاز الهضمي للطفل في عمر 6 أشهر-الصورة من موقع Freepik

في عمر 6 أشهر، الجهاز الهضمي للطفل قد لايكون مكتملاً ويتم إنتاج الإنزيمات اللازمة لهضم الأطعمة الصلبة، مثل الأميليز والليباز، وقد يكون بعض الأطفال غير مستعدين لتناول الأطعمة الصلبة، ويصابون بمشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الإمساك و بعض الانتفاخ، والغازات المتكررة.

تعرفي إلى المزيد حول مشاكل الجهاز الهضمي عند الطفل الرضيع.. أسبابها وكيفية علاجها

إخراج الأجسام الغريبة

في عمر أقل من ستة أشهر، يمتلك الأطفال القدرة على إخراج الأجسام الغريبة، مثل الطعام، من أفواههم.

تهدف هذه الحركة المنعكسة إلى منع اختناق الطفل، ولكنها تعني أيضاً أن الطفل غير جاهز لتلقي الطعام الصلب الذي يتطلب مهارات المضغ.

عدم الاهتمام بالطعام

الاهتمام بالأطعمة الصلبة يعد علامة على أن طفلك مستعد للانتقال من حليب الأم أو الحليب الصناعي إلى الأطعمة الصلبة.

لذا، فإن الأطفال الذين لم يظهروا اهتماماً بالأطعمة الصلبة، مثل رفض الطعام أو إظهار رد فعل طفيف فقط تجاه الطعام المقدم لهم، ربما لا يكونون مستعدين لتلقي الأطعمة الصلبة لمدة 6 أشهر.

وزن الطفل

يجب تأخير تناول الأطعمة الصلبة إلى أن ينمو الطفل-الصورة من موقع AdobeStock

قبل البدء في تقديم الأطعمة الصلبة، يجب أن ينمو الطفل بشكل جيد ويصل إلى مراحل النمو البدني المناسبة، فإذا لم يكتسب طفلك وزناً كافياً أو كان يظهر علامات النمو غير الأمثل، فقد يكون من الأفضل تأخير تناول الأطعمة الصلبة والتركيز على الحليب الصناعي أو حليب الأم حتى يصبح طفلك جاهزاً.

التحكم في الرأس والجلوس

الأطفال الذين لا يستطيعون التحكم في رؤوسهم أو الجلوس بشكل مستقيم عادة ما يكون ذلك علامة على أنهم غير مستعدين لتناول الأطعمة الصلبة، فإن التحكم غير الكامل في الرأس قد يؤدي إلى دخول الطعام إلى مجرى الهواء بدلاً من المعدة، مما قد يزيد من خطر الاختناق أو مشاكل الجهاز الهضمي.

مخاطر تقديم الأطعمة الصلبة للأطفال

عدوى هضمية، إذا لم يتمكن الطفل من بلع أو مضغ الطعام بشكل صحيح، فهناك احتمال لتراكم بقايا الطعام ويمكن أن تؤدي هذه الحالة لاحقاً إلى حدوث عدوى هضمية، مثل الإسهال أو انسداد الأمعاء.

..بالإضافة إلى اضطرابات الجهاز الهضمي عند الأطفال، يمكن أن يعوق تطور المهارات الحركية الدقيقة والخشنة اللازمة المضغ والبلع. الإصابة بالسمنة، تجاهل العلامات الهضمية للطفل غير المستعد لتناول الأطعمة الصلبة قد يكون له تأثير معاكس أيضاً، وهو زيادة خطر الإصابة بالسمنة (زيادة الوزن) لذا، في تلك اللحظة، لا يكون جسم الطفل جاهزاً تماماً لتنظيم الجوع والشبع بشكل فعال فإن إعطاء الأطعمة الصلبة في الوقت الخطأ يمكن أن يعطل التنظيم الطبيعي للاستجابة للجوع والشبع نتيجةً لذلك، قد يتناول الأطفال طعاماً أكثر من حاجتهم. وقد يؤدي هذا الإفراط في تناول السعرات الحرارية إلى زيادة غير صحية في الوزن مع مرور الوقت.

متى تحتاجين إلى رؤية الطبيب؟

الأطفال الذين ليسوا مستعدين لتلقي الطعام الصلب، بما في ذلك العلامات الهضمية والجسدية، وسوف يبدون غير مرتاحين عند إعطائهم الطعام، ورغم أن العلامات التالية قد لا تكون دائماً سبباً للقلق، إلا أنها قد تشير إلى أن طفلك الصغير يحتاج إلى رعاية طبية.

الشعور باضطرابات الجهاز الهضمي خلال 24-48 ساعة أو ظهور أعراض الجفاف، مثل جفاف الفم وقلة التبول والبكاء بدون دموع.

خلال 24-48 ساعة أو ظهور أعراض الجفاف، مثل جفاف الفم وقلة التبول والبكاء بدون دموع. صعوبة في التنفس، غالباً ما يختنق الطفل ويبدو أنه يعاني من صعوبة في التنفس عند إعطائه الأطعمة التكميلية.

غالباً ما يختنق الطفل ويبدو أنه يعاني من صعوبة في التنفس عند إعطائه الأطعمة التكميلية. رفض تناول الطعام، يرفض الطفل تناول الطعام بشكل مستمر أو يظهر انخفاضاً كبيراً في الشهية.

يرفض الطفل تناول الطعام بشكل مستمر أو يظهر انخفاضاً كبيراً في الشهية. مشاكل الوزن، زيادة غير متوازنة بطيئة أو سريعة جداً في الوزن.

زيادة غير متوازنة بطيئة أو سريعة جداً في الوزن. اضطرابات النوم، أو الانفعال الذي يستمر لأكثر من بضعة أيام بعد تناول الطعام الصلب.

لذا، يُنصح بتقديم الأطعمة الصلبة في عمر ستة أشهر. مع ذلك، عليكِ الانتباه جيداً ومراقبة علامات استعداد طفلكِ ذي الستة أشهر لتناول الأطعمة الصلبة، هضمياً وجسدياً هذا لأن كل طفل قد يُظهر استعداده مُبكراً أو مُتأخراً. من العلامات التي يجب على الوالدين الانتباه إليها عند استعداد طفلهم للأطعمة الصلبة ما يلي.

يمكن الجلوس بشكل مستقيم مع وجود دعم أو وسائد حول الجسم.

يمكن التحكم بالرأس والرقبة بشكل جيد.

إظهار الاهتمام بالطعام، على سبيل المثال، مشاهدة الآخرين وهم يتناولون الطعام بحماس.

التنسيق الكافي بين الفم واللسان لنقل الطعام من مقدمة الفم إلى الخلف للبلع.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص